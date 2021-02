Kukaan ei tiedä, millaisia lastensuojelulaitoksia Suomessa on – yksi ongelma nousee ylitse muiden

Näin sanoo lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen. Pekkarisen mukaan yksi syy on se, että lastensuojelun piiriin pakkautuu lapsia, joita syystä tai toisesta ei hoideta muualla.

– Se on nähdäkseni suurin ongelma. Meillä ei perus- tai erityistasolla löydy muita palveluja näille lapsille, Pekkarinen toteaa.

Lastensuojelussa on Pekkarisen mukaan päihdehuollon mentävä aukko. Samaa mieltä on kokemäkeläisen lastensuojelulaitos Koskenkylän johtaja Carita Huvinen.

Hän sanoo, että välillä vieroitusoireet saattavat alkaa vasta kolmen päivän kuluttua laitokseen sijoittamisesta. Huvisen mukaan joskus ainoa keino on laittaa lapsi eristyksiin muista.

– Eristäminen on tällä hetkellä ainut keino, jolla lapset voidaan turvata. Tarvitaan lisää päihdehoitopaikkoja.

Kantelumäärissä suurta kasvua

Yksi merkittävimmistä selvityksen havainnoista on, että lasten sijaishuollon valvonnassa on suuria puutteita. Oikeusasiamiehen ratkaisuissa on esimerkkejä, joissa kunnat ovat jättäneet puuttumatta tietoonsa tulleisiin epäkohtiin, eikä lapsia ole välttämättä tavattu lainkaan.