Sijaishuoltopaikasta kadonneen nuoren hatkareissu päättyy pahimmillaan kuolemaan – jotkut aikuiset etsivät aktiivisesti uhreikseen ilman majapaikkaa, rahaa ja ruokaa harhailevia

Yksi esimerkki tällaisesta on laajaa mediajulkisuutta saanut Koskelan raaka teinimurha , jossa kolme alaikäistä poikaa pahoinpiteli kuoliaaksi samanikäisen lastensuojelun sijaishuoltopaikasta hatkanneen pojan.

Joka neljäs joutunut raiskatuksi

Poliisi on ainakin pääkaupunkiseudulla nostanut esiin sen, että nuori joutuu yhä useammin esimerkiksi useiden törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttöreissujen kohteeksi jo parinkin päivän hatkareissu aikana. – Tämä näkyy myös meidän aineistossa, Westlund toteaa.

Hatkalla olevat lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita kaikenlaiselle hyväksikäytölle ja oikeudenloukkauksille. Heillä ei ole välttämättä majapaikkaa, rahaa tai ruokaa. Lisäksi he saattavat pyrkiä piilottelemaan ajatellessaan, että joku kenties etsii heitä.

– Eli he ovat ehkä enemmän yksityisissä kämpissä ja tiloissa piilossa katseilta. Tällöin myöskään ohikulkijat eivät voi välttämättä puuttua, jos jotakin tapahtuu, Westlund kuvailee.

Monia ei ole koskaan rakastettu

– He saattavat kokea, että saavat rakkautta esimerkiksi aikuiselta mieheltä ja haluavat auttaa tätä.

– Nämä aikuiset esittävät, että he välittävät näistä nuorista. He saattavat majoittaa, rahoittaa ja kuljettaa nuoria, vaikka tosiasiassa kyse on nuorten hyväksikäytöstä, Westlund toteaa.