Villiä valvontaa ja lasten brutaalia rankaisemista – asiantuntija kertoo MTV:lle laittomista kasvatuskeinoista lastensuojelun sijaishuollossa

"Meillä on lastensuojelussa siivoamisen paikka"

– Ei riittänyt, että puolet näistä lapsista ja nuorista on kokenut erilaisia rajoitustoimenpiteitä kuten yhteydenpidon tai liikkumisvapauden rajoitusta, vaan kolmannes on kokenut joukkorangaistuksen tai rangaistuksen syystä, jota he eivät tienneet ja viidennes on kokenut ruoalla rankaisemista.