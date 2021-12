Lastensuojelun ammattilaisilla isot erot palkoissa kaupunkien välillä – Lahdessa tienaa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, Tampereella vähiten

– Palkka ei vastaa työn vaativuutta. Kunnissa on heikot työolosuhteet ja työhyvinvoinnista ei huolehdita, vastaa ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Karsio on huolissaan alan eettisestä kuormasta.

Lähteenä palkoissa on ammattijärjestö Talentia, jonka johtoa haastattelimme.

Turussa se on 3511€, Jyväskylässä 3499€, Lahdessa 3853€, Kuopiossa 3615 ja Porissa 3609€.

Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on sama palkka, 3680 euroa.

Talentian mukaan myös toisenlaisia esimerkkejä on olemassa. Keravalla sosiaalityöntekijälle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa yli 4000 euroa, Soitessa, Keski-Pohjanmaalla liki 4000 euroa. Tampereen ja Keravan tehtäväkohtaisen palkan ero on yli 500 euroa.

"Tampere tarjoaa erittäin kilpailukykyiset henkilöstöetuudet"

Tampereelta muistutetaan, että palvelussuhteen ehdoissa on kyse kokonaisuudesta eli tehtäväkohtaisuuden lisäksi palkassa on myös muita osia.

– Emme seuraa vain tehtäväkohtaisia palkkoja, vaan suoritamme vertailtua kokonaisansioiden pohjalta. On hyvä huomioida, että tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi maksussa on muitakin palkan osia ja palkkausjärjestelmissä on kuntakohtaisia eroja, toteaa Tampereen hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen.