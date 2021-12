Keravalla kyllästyttiin jatkuvaan lastensuojelun henkilöstöpulaan – palkkoja korotettiin yli 4000 euroon ja kaikki vakanssit täyttyivät

Lastensuojelun ammattilaisilla isot palkkaerot kaupunkien välillä Kunnat kamppailevat osaajista lastensuojeluunsa. Henkilöstöpula alalla on monin paikoin kriittinen. Myös alan palkoissa on eroja alueiden välillä. MTV Uutiset selvitti kaupunkien palkat. Tässä 10 suurinta kaupunkia – lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiset palkat tämän vuoden toukokuussa: Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on sama palkka – 3680 euroa. Tampereella maksetaan 3476€, Oulussa 3614. Turussa se on 3511€, Jyväskylässä 3499€, Lahdessa 3853€, Kuopiossa 3615 ja Porissa 3609€. Lähteenä palkoissa on ammattijärjestö Talentia, jonka johtoa haastattelimme. Alan työntekijöiden määrä kasvaa rekisterin mukaan sadoilla vuosittain. Miksi kuntiin ei silti riitä sosiaalityöntekijöitä? – Palkka ei vastaa työn vaativuutta. Kunnissa on heikot työolosuhteet ja työhyvinvoinnista ei huolehdita, vastaa ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Karsio on huolissaan alan eettisestä kuormasta. – Lastensuojelun työ itsessään koetaan äärimmäisen tärkeäksi, mutta sen tekemiseen laadukkaasti ja eettisesti ei anneta edellytyksiä. Lastensuojelua tahraa maine. – Kuntien ja lastensuojelun maine ei ole hyvä, joten sosiaalityöntekijät hakeutuvat tehtäviin, jotka ovat inhimillisiä, joissa työtä voi tehdä inhimillisesti ja joissa työolosuhteisiin panostetaan. Talentian mukaan myös positiivisia esimerkkejä on olemassa. Keravalla sosiaalityöntekijälle maksetaan yli 4000 euroa, Soitessa, Keski-Pohjanmaalla, liki 4000 euroa. Tampereen ja Keravan tehtäväkohtaisen palkan ero on yli 500 euroa. ”Tampere tarjoaa erittäin kilpailukykyiset henkilöstöetuudet” Tampereelta muistutetaan, että palvelussuhteen ehdoissa on kyse kokonaisuudesta. – Emme seuraa vain tehtäväkohtaisia palkkoja, vaan suoritamme vertailtua kokonaisansioiden pohjalta. On hyvä huomioida, että tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi maksussa on muitakin palkan osia ja palkkausjärjestelmissä on kuntakohtaisia eroja, toteaa Tampereen hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen. – Peruspalkkojen osalta pk-seutu kulkee lähes kaikissa tehtävissä omalla sarallaan. Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Tampere tarjoaa erittäin kilpailukykyiset henkilöstöetuudet, Kuosmanen toteaa.