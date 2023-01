Ruotsin hiihtotähdet väläyttivät MM-kisaboikottia: "Olen valmis"

Sportbladet on ollut yhteydessä Fisin kilpailujohtajaan Michael Lamplotiin, jonka mukaan Fisillä on tiedossa KOK:n suositukset ja ne otetaan huomioon seuraavassa lajiliiton kokouksessa. Tulevalle kokoukselle ei ole vielä kerrottu päivämäärää. Ruotsalaishiihtäjät eivät ole ottaneet ilolla vastaan venäläisten mahdollista paluuta.

– Tilanne on sama. Venäjä vie sotaa Ukrainaa vastaan ja se on niin traagista, kun urheilu jää puristuksiin. Olen kuitenkin sen kannalla, että meidän ei tule avata sitä ovea. Meidän ei tule edes avata ovea keskusteluille. Siitä tulisi ikävää, Linn Svahn sanoi Sportbladetille.

– Jos tilanne tulee olemaan niin, että olemme MM-kisojen kynnyksellä ja ovi on auki, niin olen valmis boikottiin. Olen sen kannalla. On kuitenkin helppo sanoa niin nyt, kun ei ole elämänsä kunnossa, mutta toivon, että minulla on selkärankaa boikottiin, sillä tietyt asiat ovat suurempia kuin urheilu. Tässä on kyse ihmisten elämistä, Svahn jatkoi.