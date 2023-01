Norjasta kovia syytöksiä KOK:lle – tästä syystä Venäjä halutaan väkisin takaisin: "Sitä ei tapahdu ilman heitä"

– MItä he oikein ajattelevat, että urheilu on? Urheilun pitäisi parhaimmillaan olla areena, jossa ei ole mukana poliittisia tai strategisia tavoitteita, mutta kaikki tietävät, ettei se ole todellisuus, Saltvedt sanoi.

– Sitä voi vain miettiä, millainen voitto tämä on Putinille propagandan osalta, kun voi vihdoin sanoa, että maailma on tullut järkiinsä. Se on todella surullista ja päätöksessä on jossain määrin puhtaasti taloudellinen näkökulma. He haluavat Pariisiin olympialaiset, jotka ovat suuremmat kuin koskaan ja tuottavat enemmän rahaa kuin koskaan. Sitä ei tapahdu ilman venäläisten osallistumista, Saltvedt totesi.