Norjalainen olympiavoittaja haluaa venäläiset takaisin kilpaladuille: "Ei voi sulkea ulos"

– Sanktioiden muuttamisesta ei ole keskusteltu. Niiden tulee olla voimassa. Jokainen on yhtä mieltä, että sota on julma ja brutaali, Jacobsen totesi NRK:lle.

– Syy tähän on se, että monet ovat kokeneet sodan todella läheltä ja siihen kuuluu paljon tunteita. Se on todella vaikeaa ja haluat vain rangaista kaikin mahdollisin keinoin, mutta meidän tulee puhua ensin arvojen näkökulmasta, Jacobsen sanoi.

– Me ilmaisimme, että heidän ei pitäisi olla tervetulleita takaisin. Puhuimme olympiarauhasta, joka on rikottu kolme kertaa ja joka kerta Venäjän toimesta. Vain Venäjä on rikkonut sitä. Jos se on olemassa, niin silloin tulee olla seurauksia. He rikkoivat sen 2008, 2014 ja nyt vuonna 2022, Samuelsson totesi.