Riitelettekö kumppanisi kanssa maskin käyttämisestä tai rokotteista? Sopu on mahdollinen, mutta etene varoen – "Tuskin ottaa luentoasi hyvällä vastaan"

On normaalia olla eri mieltä

Ensinnäkin on normaalia, jos olette jostain eri mieltä.

– Koska pandemiassa on erilaisia käänteitä, jotka poikkeavat aiemmista kokemuksistamme, saatat huomata kumppanistasi uusia juttuja ja huomata hänen näkemystensä eroavan omistasi.

Kerro, mikä sinua huolettaa

Deittailuvalmentaja ja podcastin pitäjä Damona Hoffman pitää tärkeänä sitä, että et yritä todistaa olevasi objektiivisesti oikeassa. Sen sijaan sinun kannattaisi määritellä omat tuntemuksesi ja mukavuustasosi ja ottaa niistä vastuu.

Muistakaa, että olette samaa tiimiä

Jutellessanne teidän on tärkeää muistaa, että olette samaa tiimiä. Tämä ajatus voi auttaa etenkin silloin, jos teillä on lapsia ja olette molemmat huolissanne heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Avioliitto- ja perheterapeutti Mabel Yiu suosittelee pariskuntia visualisoimaan tilanteen Venn-diagrammin avulla: siinä on kaksi osittain päällekkäin olevaa ympyrää. Toinen on tässä yhteydessä niin sanotusti ”sinä”-ympyrä ja toinen ”minä”-ympyrä.

– On ok, että tuon päällekkäisyyden ulkopuolella on tilaa, mutta keskittykää siihen risteävään osaan, hän sanoo.