Avioerojuristin vinkit: Kiinnitä näihin huolenaiheisiin huomiota suhteessa – "Voi olla merkki siitä, että myöhemmin tulee ongelmia"

On olemassa tiettyjä selviä hälytysmerkkejä liittyen siihen, että suhteessa ei ole kaikki kunnossa . Näiden lisäksi on Caden mukaan lievempiä merkkejä mahdollisesta suhteen kariutumisesta. Näillä Cade tarkoittaa sellaisia asioita ja käytösmalleja, joiden vuoksi alat kyseenalaistamaan asioita suhteessa.

Lievät merkit eivät suoraan tarkoita eroa

Mikäli kyseessä on jokin sellainen asia, joka on sinulle tärkeä ja joka pitää käsitellä, on Cadella antaa selkeä neuvo: puhukaa siitä heti, jotta tilanne muuttuisi jo alussa. Cade painottaa, että kommunikointi ylipäätään on avain tällaisten ongelmien ratkaisemiseen.