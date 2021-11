Mitä tehdä, jos itse ahdistuu edelleen koronasta ja läheiset eivät? Psykoterapeutti vastaa

Koronarajoituksien lieventäminen on monelle oikea ilon ja onnen päivä, mutta toisia rajoituksista luopuminen voi ahdistaa. Healthline-sivuston haastattelema psykoterapeutti Gillian Fagan kertoo, miten voit asettaa itsellesi mukavat rajat pitäen mielesi mukaista etäisyyttä muihin.

Ihmiset voivat käsittää turvallisuuden eri tavoin

Rajoitusten höllennyttyä saatat kokea olosi ahdistuneeksi, kun kaveri ehdottaa yksille menoa, kutsuu sinut juhliin tai yrittää halata. Tällainen toiminta saattaa saada sinut tuntemaan olosi turvattomaksi. Olet kenties huolissasi siitä, että he vaarantavat tällä tavoin sinun terveytesi.

– Tässä vallitsevassa tilanteessa kaikilla on hieman erilainen käsitys siitä, mikä on turvallista ja mikä ei. Sinun on tärkeää tiedostaa omat rajasi ja miettiä, kuinka ilmaista ne etenkin niille läheisillesi, jotka eivät pidä fyysistä etäisyyttä samalla tavalla kuin sinä, Fagan kertoo.