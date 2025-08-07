6-vuotias Teo valmistautui ensimmäisen luokan alkamiseen – kesälomassa vain yksi ongelma

Teo Puurula, 6, heräsi jännittävään päivään. Torstaina nimittäin alkoi koulutaival.

Puurulan perheessä käy aamutohina, kun kolme lasta valmistautuvat arjen alkamiseen. Äiti Jenna Puurula vie nuorimman ensimmäisenä läheiseen päiväkotiin.

Isä Juha Puurula jää kotiin odottamaan Teon ja isoveli Konstan kanssa, sillä heitä odottaa astetta jännittävämpi päivä, kun pojat astelevat kouluun.

Teoa odottaa Mankalan koulun ensimmäinen luokka Järvenpäässä. Ymmärrettävästi aamumurot syödään jännittyneissä tunnelmissa.

– Vähän jännittää, hän toteaa.

Isoveljeä Konstaa ei jännitä, sillä häntä odottaa tutut opettajat ja kaverit. Häntä kuitenkin lohduttaa, että sama tilanne on myös Teolla edessä ensi vuonna.

Toistaiseksi vain yksi kouluaine on herättänyt Teon mielenkiinnon, vaikka koulun aloituksesta hän onkin innoissaan.

– En odota kyllä mitään aineita, paitsi ehkä liikuntatunteja, hän sanoo nasevasti.

Vain yksi ongelma

Kesän Teo on viettänyt kavereiden kanssa uimassa, pelannut jalkapalloa ja pomppinut trampoliinilla. Hän on kuitenkin valmis koulun alkuun, sillä kesälomassa on ollut yksi ongelma.

– Loma oli aivan liian pitkä, poika totesi.

Koulun aloitusta varten on ostettu uusi reppu, penaali ja kyniä yhdessä kummisedän kanssa. Reppu on valittu oman harrastuksen eli jalkapallon mukaan. Isän mielestä pojan lempipelaaja on selvä.

– No iskä tietysti, eikös vain, kysyy Juha naurahtaen.

– Se on kyllä Ronaldo, toteaa Teo ujosti hymyillen.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, missä tunnelmissa Teo valmistautui ensimmäiseen koulupäivään!