Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto yllättyi Anders Adlercreutzin (r.) ilmoittamasta selvitystyöstä uskontorajat ylittävästä oppiaineesta.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ suhtautuu varauksellisesti opetusministeri Anders Adlercreutzin avaukseen eri uskontojen oppiaineiden korvaamista yhteisellä katsomusaineella. Adlercreutz sanoi MTV Uutisille eilen, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy selvittämään asiaa.

– Tämä oli yllätys, että opetusministeri tällaisen selvityksen käynnistää. Tuskin tämä asia nyt tällä hallituskaudella etenee, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto MTV Uutisille.

Hallituskumppanit erityisesti kristillisdemoraateissa ja perussuomalaisissa ovat vastustaneet Adlercreutzin ehdotusta. Esimerkiksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toteaa, että hallitusohjelmassa ei ole tällaisesta sovittu.

Nykyinen tilanne, jossa eri uskontokunnat ja lisäksi elämänkatsomustietoa opiskelevat lapset käyvät omilla tunneillaan, on Adlercreutzin mukaan johtanut muuttuvassa maailmassa käytännön ongelmiin.

Lapsia on jouduttu laittamaan kouluissa eri luokille uskonnon perusteella, jotta lukujärjestykset saadaan järjestettyä toimivasti.

"Ehkä ensisijaisesti haetaan säästöjä"

Asiaa on selvitetty jo muutama vuosi sitten. Murto katsoo, että OAJ:n sisällä täytyy käydä asiasta keskustelua uudemman kerran.

– Meillä asia jakaa näkemyksiä myös järjestön sisällä, sanoo Murto.

Adlercreutzin yhtenä perusteluna oli esimerkiksi käytännön lukujärjestysongelmien ratkaisu.

– Kyllä tässä ehkä ensisijaisesti pyritään hakemaan säästöjä, näin olettaisin, sanoo OAJ:n Murto.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo pitävänsä huomattavasti tärkeämpänä, että opetusministeri varmistaisi kelpoisten opettajien saatavuuden ja opetuksen laadun sekä jatkaisi opettajarekisterin valmistelua.

