Koulupoissaolot räjähtivät käsiin – "Jopa 100 000 lapsella ja nuorella Suomessa ahdistukseen liittyvää oireilua"

Poikkeustilanteesta johtunut etäopetus on voinut tuntua hetkellisesti hyvältä ratkaisulta, jos kouluympäristön kokee vaikeaksi esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän ahdistuksen takia. Pitkän etäopetuksen jälkeen moni oppilas on kokenut isoon ryhmään palaamisen entistäkin vaikeammaksi.

– Puhutaan, että jopa 100 000 lapsella ja nuorella Suomessa on erilaisia ahdistuneisuuteen liittyviä oireiluja. Sillä on valtava kirjo erilaisia syitä. Se voi olla pienellä lapsella eroahdistusta vanhemmista, ja sitten on myös sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyviä ahdistuksia, Valli kertoo.