Millaista lounasta tarjotaan päiväkodissa, koulussa, vankilassa ja vanhainkodissa? MTV Uutiset selvitti.

Laitosruoka, tai kauniimmin sanottuna ruokapalvelun tuottama ruoka, nousee usein otsikoihin asti. Milloin lapsi on saanut koulussa valjunväristä ruokaa, ja milloin taas mummolle on syötetty arkista nakkikeittoa jouluna.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025.

Mikä on totuus? MTV Uutiset seurasi perjantaina 4. huhtikuuta millaista lounasta Helsingissä tarjottiin päiväkodissa, koulussa, vankilassa ja senioritalossa.

Maistelijoina olivat toimittajat Janne Ahjopalo ja Jere Silfstén. Voit katsoa lyhyiltä videoilta, mikä oli tuomio.

1. Kirjolohikiusausta päiväkotilapsille

Pikkulapset kuittaavat uudet maut helposti: "Yäk, en varmana syö". Jere Silfsten ei kuitenkaan todennut näin maistellessaan kirjolohikiusausta.

Miten päiväkotiruoka maistui toimittajalle?

2. Broilerikastiketta koululaisille

Koululaiset saivat Pukinmäenkaaren peruskoulussa perunoita ja broilerikastiketta, jonka mauttomuutta Janne Ahjopalo ihmetteli. Kasvisvaihtoehtona olisi ollut soija-papupataa.

Kouluruoka tuotetaan kustannustehokkaasti. Koululaiselle ilmaisen aterian kustannus on lounasta kohden Helsingin kaupungille eli veronmaksajille 2,60 euroa.

1:06 Broilerikastikkeen mauttomuus ihmetytti.

3. Broileria ranskankermakastikkeessa vangeille

Elokuvissa nähdään usein, kuinka vangit kapinoivat huonon ruuan vuoksi. Osa vangeista treenaa ahkerasti, joten proteiini voisi olla tarpeen. Helsingin vankilassa Sörnäisissä oli tarjolla broileria ranskankermakastikkeessa. Vankilassa tarjotuiden aterioiden päivittäinen kokonaisenergia on noin 2 700 kilokaloria vuorokaudessa henkilöä kohden.

Yksittäisen lounaan kustannustietoa ei ole saatavilla, mutta keskimääräinen ruokapäivän hinta on suljetuissa vankiloissa noin 13 euroa ja avovankiloissa noin 11 euroa.

Vankilan ruokapäivähinta sisältää kaikki päivän aterioiden kustannukset. Mukaan lasketaan myös elintarvikekulut, henkilöstökulut, logistiikka- ja pakkauskulut sekä kaikki muut kiinteät kulut.

0:59 Millaista ruokaa vangit syövät?

4. Broilericurrya vanhuksille

Kustaankartanon seniorikeskuksessa syötiin broilericurrya. Ero maussa oli huomattava peruskoulun broilerikastikkeeseen. Kasvisvaihtoehtona olisi ollut kasviscurry.

1:03 Vanhuksille tarjoiltiin broilericurrya.

Tutkija ilahtui salaattitarjonnasta

Ravitsemustieteen professori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta perehtyi MTV:n pyynnöstä ennakolta neljän lounaan ravintosisältöihin. Erkkolaa miellytti muun muassa seniorikeskuksessa tarjottu broilericurry.

– Aivan mahtava salaattivalikoima ja vielä siemeniä päälle. Ravitsemussuosituksia myötäilevä lounas. Voitti monipuolisuudessaan muut, mutta varmasti raaka-aineisiin on käytetty enemmän rahaa.

Pieni miinus broilericurrylle tuli rasvan määrästä.