Lasten psyykkiseen oireiluun haetaan apua aiempaa enemmän: "Kiusaamisen vastainen ohjelma saatava käyttöön kaikkialla viimeistään nyt"

Oksasen mukaan oppimisympäristöllä ja sen tarjoamilla tukikeinoilla on suuri merkitys siinä, kuinka oppilaat pärjäävät.

– Hyvänä kehityksenä on tullut se, että koulupsykologeja lähestytään aiempaa matalammalla kynnyksellä ja huolia nostetaan esiin avoimemmin, jolloin niihin päästään myös käsiksi varhaisemmassa vaiheessa, Oksanen sanoo.

Yksilötyö oppilaiden kanssa on vain osa koulupsykologien työtä – osa työajasta menee esimerkiksi kouluyhteisön kehittämiseen.

Hyvinvointi on polarisoitunut

Hälyttävää on se, että ne oppilaat, jotka voivat huonosti, voivat entistä huonommin. Hyvinvointi on siis alkanut polarisoitua, sanoo Nevalainen.

Some on muuttanut kiusaamista

Nevalaisen mukaan koulukiusaaminen on pidemmän ajan sisällä pikkuhiljaa vähentynyt. Hänen mielestään taustalla on se, että oppilashuollossa osataan hoitaa kriisitilanteita entistä paremmin: ongelmiin puututaan aiempaa systemaattisemmin ja johdonmukaisemmin.

– Kiusaamista on silti edelleen aivan liikaa. Tarvitaan kaikkien aikuisten sitoutumista, että päästään ongelmien kanssa edes siedettävälle tasolle.

Esimerkiksi Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on kiusaamisen vastainen ohjelma, jota ei Nevalaisen mukaan ole kaikissa paikoissa kuitenkaan otettu käyttöön täysipainoisesti.

– Viimeistään nyt se on saatava kaikkialla aktiivikäyttöön.Nevalaisen mukaan sosiaalinen media on muuttanut kiusaamisen muotoja. Sosiaalisessa mediassa voidaan levittää esimerkiksi perättömiä syytöksiä tai yksityiseen käyttöön tarkoitettuja valokuvia tai luoda valeprofiileja. Nöyryyttävien videoiden jakaminen on uudempi ilmiö.