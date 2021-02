Pitäisikö etäkoulusta luopua? Opetusministeri linjaa kantaansa: "Henkinen hyvinvointi ja oppiminen on selvästi kärsinyt"

Nuorten riski sairastua vakavaan koronatautiin on hyvin pieni, mutta silti nuoret kantavat harteillaan suurta koronakuormaa. Vuosi on nuoren elämässä pitkä aika, muistuttaa opetusministeri Jussi Saramo.

Hän toivoo, että kaikkialla Suomessa pohdittaisiin mahdollisuuksia järjestää edes osa opetuksesta lähiopetuksena. Päätösvalta asiasta on paikallisella tasolla.

Nuorten hyvinvoinnissa huolestuttava suuntaus

Jo nyt on saatu viitteitä siitä, miten koronaepidemia rajoituksineen on vaikuttanut nuoriin. Suurelle osalle aika on ollut raskasta.