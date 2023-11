Millainen vastuu koululla on lasten kasvatuksessa? Vanhemmilla erilaisia käsityksiä: "Voi käydä niin, että tunteet kuohahtavat"

”Tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi”, kuuluu tunnettu sanonta. Mutta kenellä todella on loppupeleissä vastuu lasten kasvattamisesta?

Mikä on koulun vastuu?

Vanhemmilla on erilaisia odotuksia siitä, kuinka suuri siivu koulun ja opettajien pitäisi ottaa kasvatusvastuusta ja odotukset ovat myös vuosien saatossa muuttuneet.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa, että ensisijainen kasvatusvastuu on lapsen vanhemmilla, mutta koulujen tärkeä tehtävä on tukea vanhempia kasvatustyössä.

– Tänä päivänä osa vanhemmista tarvitsee tukea. Lasten ja nuorten pahoinvointi on valitettavasti lisääntynyt ja erilainen häiriökäyttäytyminen: jopa väkivalta ja kiusaaminen ovat lisääntyneet siinä määrin, että tämä on oikeastaan koko yhteiskunnan asia, Murto sanoo.

– Koulu ei ole palvelulaitos. Siellä on lapsilla oikeus ja velvollisuus oppia ja opettajan tehtävänä on opettaa. Nyt meillä on selkeästi tietynlainen suunnanmuutos siihen, että osa vanhemmista ei välttämättä kiinnitä lasten koulunkäyntiin riittävästi huomiota ja osa vanhemmista sitten puuttuukin liikaa, eikä luota opettajan pedagogiseen osaamiseen, Murto toteaa.