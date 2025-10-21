Varkaita ei ole vieläkään saatu kiinni.
Ranskassa poliisi on laajentanut Louvren museon ryöstäneiden henkilöiden etsintöjä.
Poliisi uskoo tekijöiden olevan jonkin rikollisjärjestön jäseniä.
Tutkijat käyvät läpi valvontakameroiden videokuvia sekä Louvren ympäristössä että Pariisista ulos johtavilla pääteillä. Neljän ryöstäjän tiedetään paenneen paikalta skoottereilla.
Harvinaisen röyhkeää ryöstöä selvittämään on määrätty 60 rikostutkijaa. Miehet veivät museosta mittaamattoman arvokkaita jalokiviä ja koruja sunnuntaina.
Ranskan oikeusministeri Gerald Darmanin on myöntänyt, että Louvren turvallisuusjärjestelyissä oli puutteita.
