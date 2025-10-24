Louvren vuosisadan murtovarkaus on saattanut tallentua videolle.
Pariisissa sijaitsevan taidemuseo Louvren ryöstötapaukseen on saatu uusi käänne.
Muun muassa brittimedioiden BBC:n ja The Gurdianin mukaan varkaiden touhut nimittäin tallentuivat videolle.
36 sekunnin mittainen videopätkä, jonka ranskalainen Le Parisien -lehti kertoo varmistaneensa, näyttää miten kaksi mustiin pukeutunutta miestä laskeutuu hitaasti tavarahissin korissa museon Apollo-galleriasta.
Toisella miehistä on yllään keltainen huomioliivi ja toisella päässään moottoripyöräkypärä.
Lue myös: Saksalainen firma mainostaa tavarahissiään Louvren koruvarkaudella
Video näyttää olevan kuvattu museon läheisestä ikkunasta, ja siinä näkyy Quai François Mitterrand -kadulle pysäköity kuorma-auto, jossa oli 30-metrinen jatkettava tikas ja nostokori.