Varkaudesta epäillyn miesnelikon etsintä jatkui maanantaina.

Pariisin Louvren taidemuseoon murtauduttiin viikonloppuna. Varkaiden mukaan lähti mittaamattoman arvokkaita jalokiviä ja koruja, kuten Ranskan keisari Napoleon Bonaparten puolisolle kuuluneita esineitä.

Varastettuja esineitä tuskin tullaan koskaan näkemään enää alkuperäisinä, arvelee varastettua taidetta etsivän yrityksen toimitusjohtaja Christopher Marinello.

Marinello on johtavia asiantuntijoita varastettujen ja kadonneiden taideteosten etsimisessä ja takaisin saamisessa.

Hän arvelee, että rikolliset irrottavat timantit, safiirit ja smaragdit ja vievät ne uudelleen hiottaviksi paikkaan, jossa ei kysellä liikaa.

– Kun kivet on hiottu pienemmiksi, rikos on tehty. Näitä esineitä emme enää koskaan näe alkuperäisessä muodossaan, Marinello arvelee uutistoimisto Reutersille.

Marinellon mukaan varastettuja taideteoksia saadaan yleisesti takaisin vain hyvin pieni prosentti. Jalokivien kohdalla osuus on vieläkin pienempi, hän sanoo.

Myös hollantilainen taiderikostutkija Arthur Brand arvelee, että esineet puretaan, timantit hiotaan ja kulta sulatetaan.

– Jos timantit myydään erikseen, kukaan ei tiedä, että ne ovat peräisin tästä varkaudesta. Ja kun kulta on sulatettu, on erittäin vaikea todistaa, että uudet kultasormukset tai muut korut, esimerkiksi vihkisormukset, ovat peräisin Napoleonin jalokivistä, Brand sanoo Reutersille.

Brand kuvailee varkautta vuosikymmenen ryöstöksi. Hän arvelee, että varkauden takana ovat kokeneet rikolliset.

– Ihminen ei herää aamulla ajatellen, että ryhdyn varkaaksi ja aloitan Louvren ryöstämisestä. Nämä ovat ammattivarkaita, jotka ovat tehneet vastaavia ryöstöjä aiemminkin, sanoo Brand.

Varkaus tehtiin sunnuntaiaamuna museon ollessa auki. Tietojen mukaan tekijöinä oli neljä miestä, joiden etsintä jatkui maanantaina.