Ranskan viranomaiset ovat pidättäneet useita ihmisiä liittyen Louvren ryöstöön.
Pariisin syyttäjänlaitos kertoi paikallisradio RTL:lle, että viisi uutta pidätystä on tehty Louvren museon ryöstöön liittyen. Pidätykset tapahtuivat eri puolilla Pariisia keskiviikkoiltana.
Hieman aiemmin ranskalainen televisioasema BFM oli kertonut, että kolmas epäilty on pidätetty.
Neljä huppupäistä henkilöä varasti 19. lokakuuta arvokkaita esineitä Louvren Apollonin galleriasta, jossa säilytetään Ranskan kruununjalokiviä.
0:33Katso myös: Louvren varkaiden pako vaikuttaa tallentuneen videolle.
Tapaus paljasti turvallisuuspuutteet maailman suosituimmassa museossa.