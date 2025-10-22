Ranskassa Louvren museon johtaja myönsi keskiviikkona, että museon ulkopuolinen kameravalvonta on ollut täysin riittämätöntä.

Louvren johtajan mukaan kameravalvonnassa museon ulkopuolella on runsaasti katvealueita.

– Valvonta on erittäin riittämätöntä. Se ei ulotu lähellekään kaikkialle Louvren ulkopuolella. Valitettavasti Apollonin gallerian puolella sen ainut kamera on suunnattu länteen, joten se ei kuvannut murtautumisessa käytettyä parveketta, selvitti johtaja Laurence des Cars.

Des Cars kertoi parlamentin ylähuoneen kuulemisessa vaatineensa selvitystä museon turvatoimista jo vuonna 2021, kun hän aloitti museon johtajana.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati keskiviikkona museon turvatoimien pikaista parantamista.

Museo oli keskiviikkona auki ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun sieltä vietiin 88 miljoonan euron arvosta koruja sunnuntaina. Apollonin galleria, josta korut varastettiin, pysyi kuitenkin keskiviikkona edelleen kiinni.