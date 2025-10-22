Ranskan sisäministeri sanoo tapauksen tutkinnan etenevän. Tekijöitä ei ole saatu kiinni.
Ranskan kuuluisin museo Louvre avasi tänä aamuna ovensa vierailijoille Pariisissa ensimmäistä kertaa kohutun koruvarkauden jälkeen.
Taidemuseo oli ollut suljettuna siitä asti, kun neljä henkilöä vei sunnuntaiaamuna erittäin arvokkaita koruja sen kokoelmasta. Museon mukaan varkauden kohteena ollut Apollonin galleria pysyy kuitenkin toistaiseksi suljettuna.
Louvre on maailman vierailluin museo. Viime vuonna siellä kävi yhdeksän miljoonaa ihmistä.
Poliisi etsii yhä tekijöitä, jotka pakenivat paikalta skoottereilla. Viranomaiset uskovat operaation olleen järjestäytyneen rikollisjärjestön tekemä. Varkaat toimivat museon aukioloaikana ja saivat vietyä saaliinsa vain minuuttien sisällä.
Ranskan viranomaiset ovat arvioineet koruvarkauden aiheuttaneen 88 miljoonan euron vahingot.