Juuri nyt Avaa

Viranomaiset kertovat löytäneensä rikospaikalta kypärän, sekä käsineen. Esineistä löytyi DNA:ta, jota analysoidaan parhaillaan. Ranskan poliisi kertoo ABC Newsille toivovansa, että dna-jäljet johtavat tekijöiden jäljille ja auttavat varkaiden henkilöllisyyksien selvittämisessä.

Louvren Apollo-galleriasta vietiin yli sadan miljoonan arvosta historiallisia koruja. AFP / Lehtikuva / Stephane de Sakutin

Apollo-gallerian valvontakamera ei yltänyt parvekkeelle, josta varkaat murtautuivat./All Over Press

– Valvonta on erittäin riittämätöntä. Se ei ulotu lähellekään kaikkialle Louvren ulkopuolella. Valitettavasti Apollonin gallerian puolella sen ainut kamera on suunnattu länteen, joten se ei kuvannut murtautumisessa käytettyä parveketta, selvitti des Cars.