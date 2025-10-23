Louvren taidemuseon Apollo-galleriaan murtauduttiin sunnuntaina.
Ranskan viranomaiset kertovat ABC Newsille, että poliisi on löytänyt dna-jälkiä esineistä, joiden epäillään tippuneen Louvren taidemuseoon murtautuneilta varkailta.
Viranomaisten mukaan kyseessä voi olla merkittävä läpimurto noin 102 miljoonan dollarin arvoisen jalokivivarkauden tutkinnassa.
Viranomaiset kertovat löytäneensä rikospaikalta kypärän, sekä käsineen. Esineistä löytyi DNA:ta, jota analysoidaan parhaillaan. Ranskan poliisi kertoo ABC Newsille toivovansa, että dna-jäljet johtavat tekijöiden jäljille ja auttavat varkaiden henkilöllisyyksien selvittämisessä.