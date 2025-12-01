Stubb puhui Zelenskyin kanssa puhelimitse.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aloittanut keskustelut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Pariisissa. Tapaamisessa Ukraina haluaa varmistaa tukea Euroopasta samalla kun Ukrainan sodan päättämisestä neuvotellaan Yhdysvaltain johdolla.



Ennen Macronin tapaamista Zelenskyi oli puhunut puhelimessa presidentti Alexander Stubbin kanssa. Zelenskyi kertoi X:ssä päivittäneensä Stubbille neuvottelutilannetta Yhdysvaltain ja Ukrainan Floridassa eilen käyminen keskustelujen jälkeen.



Stubb vastasi omassa viestissään työn jatkuvan oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi.

