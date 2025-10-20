Arvoesineiden varastaminen Ranskan kuuluisimmasta museosta Louvresta on nostanut esiin kiusallisia kysymyksiä.

Kuinka hyvin maan mittaamattoman arvokkaita kulttuuriperintöesineitä suojellaan? Kuinka varkaat saivat vietyä mennessään kruunuja ja jalokivikoruja? Miten 73 000 neliömetrin kokoinen museo voi suojella kymmeniätuhansia esineitä?

Ranskan hallituksen mukaan viranomaiset olivat jo ennen sunnuntain tapahtumia aloittaneet Louvren turvatoimien arvioinnin. Työntekijäliitot ovat valittaneet, että turvallisuudesta huolehtivien työntekijöiden määrää on vähennetty.

Kuningatar Marie-Amelien ja kuningatar Hortensen korusarja esillä Apollonin galleriassa Louvressa 14. tammikuuta 2020.AFP / Lehtikuva / Stephane de Sakutin

Varoituksia jo vuosikymmeniä sitten

Louvren silloinen johtaja Pierre Rosenberg varoitti museon hauraista turvatoimista jo vuonna 1998, kun museosta varastettiin maalaus keskellä päivää. Nykyinen johtaja Laurence des Cars aloitti tehtävässään vuonna 2021, ja hän pyysi Pariisin poliisia tekemään museosta turvallisuusselvityksen.

Kulttuuriministeri Rachida Dati sanoi sunnuntaina, että selvityksen myötä saatuja suosituksia aiotaan alkaa toteuttaa. Hän ei tarkentanut sanomisiaan, eikä Louvre ole kommentoinut asiaa uutistoimisto AFP:lle.

Kulttuuriministeriön lausunnon mukaan gallerian ikkunoihin yhdistetyt hälyttimet alkoivat hälyttää, kun varkaat tunkeutuivat ikkunasta sisälle museoon. Ministeriö on kuvaillut murtautumista nopeaksi ja brutaaliksi.

Ministeriö on kertonut viiden museovahdin välittömästi puuttuneen tilanteeseen, minkä seurauksena varkaat pakenivat paikalta. Kukaan ei loukkaantunut.

Työntekijöiden määrää leikattu

Ammattiliittojen mukaan museon turvallisuudesta huolehtivien työntekijöiden määrää on viime vuosina leikattu, vaikka museon kävijämäärä on kasvanut. Nimetön lähde ammattiliitosta on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että kuluneiden 15 vuoden aikana yhteensä vajaasta 2 000 työpaikasta on vähennetty 200:aa kokoaikaista tehtävää vastaava määrä.

– Emme pärjää ilman fyysistä valvontaa, lähde sanoi.

Kesällä museon työntekijät järjestivät ulosmarssin protestina henkilöstövajeelle, jonka he sanovat estävän heitä tekemästä töitään kunnolla.

Pariisin varapormestari David Belliard arvosteli museon johtoa ja kulttuuriministeriötä sunnuntaina viestipalvelu X:ssä. Hän huomautti, että vain muutama kuukausi sitten museon työntekijät varoittivat turvallisuuspuutteista.

Aiemmin tänä vuonna Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti huonokuntoisessa museossa tehtävästä mittavasta remontista. Kokonaiskustannusten arvioitiin tuolloin nousevan jopa 800 miljoonaan euroon.

Remonttisuunnitelmaan kuuluu muun muassa uusi sisäänkäynti ruuhkien helpottamiseksi sekä Mona Lisa -maalaukselle omistettu näyttelytila.

Kulttuuriministeri Dati sanoi sunnuntaina, että myös turvatoimia parannetaan moderneilla kameroilla.