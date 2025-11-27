Yli 240 naista väittää Ranskan kulttuuriministeriön virkamiehen huumanneen heidät ja pakottaneen virtsaamaan hänen nähtensä.

Ranskassa tutkitaan laajaa tapausta, jossa yli 240 naista kertoo joutuneensa työhaastattelussa kulttuuriministeriön virkamiehen Christian Nègren huumaamaksi.

Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Nègren epäillään sekoittaneen laitonta nesteenpoistolääkettä naisten kahviin ja teehen haastattelujen aikana vuosina 2011–2018. Lääke aiheutti voimakkaan virtsaamistarpeen.

Naisilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta mennä vessaan, koska haastattelut järjestettiin pitkillä kävelyillä kaukana wc-tiloista.

Monet naiset kertovat joutuneensa epätoivoissaan virtsaamaan julkisesti tai kastelemaan vaatteensa. He sanovat kokemuksen olleen hyvin traumaattinen ja aiheuttaneen häpeää.

– Käteni tärisivät, sydämeni tykytti. Sanoin tarvitsevani tauon. Mutta hän jatkoi kävelyä, yksi brittilehden haastattelemista naisista kertoi useita tunteja kestäneestä haastattelusta.

Hän sanoi joutuneensa kyykistymään tarpeelleen Seine-joen kupeessa olevan alikulkusillan viereen.