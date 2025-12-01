Ranskalainen maatila joutui etanavarkaiden kohteeksi.
Herkkuruokia rakastavat pitkäkyntiset ovat varastaneet yli 90 000 euron arvosta etanoita pohjoisranskalaiselta maatilalta, kertoo yleisradioyhtiö BBC.
L'Escargot Des Grands Crus -tilalta Reimsin läheltä kähvellettiin koko etanavarasto, mikä sai tilan vaipumaan synkkyyteen ja epätoivoon.
– Tällaista viestiä emme todellakaan olisi halunneet lähettää, kun lomakausikin on lähestymässä, etanatilan tiedotteessa sanottiin.
– Siinä meni koko loppuvuoden varasto. Varasto olisi riittänyt juhlakaudeksi, suri puolestaan etanatilan omistaja Jean-Mathieu Dauvergne.
Tila ei tiedotteessaan eritellyt, mitä lajia varastetut etanat tarkkaan ottaen edustivat. Varkaus tapahtui jo viikko sitten maanantaina, mutta julkisuuteen siitä kerrottiin vasta nyt.