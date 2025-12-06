Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina ja USA ovat sopineet seuraavista askelista rauhan saamiseksi Ukrainaan.

Volodymyr Zelenskyi sanoi tänään lauantaina alkuillasta Suomen aikaa, että Ukraina on päättänyt jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa "todellisen rauhan saavuttamiseksi".

Zelenskyi sanoi puhuneensa "pitkän ja asiallisen" puhelun Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Hän kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltain ja Ukrainan edustajat ovat keskustelleet rauhansuunnitelman edistämisestä Miamissa jo kahden päivän ajan.

Perjantainen tapaaminen oli jo kuudes laatuaan kahden viikon sisällä.

Ukrainaa Miamissa ovat edustaneet pääneuvottelija Rustem Umjerov ja yleisesikunnan päällikkö Andri Hnatov.

– Umjerov vahvisti, että Ukrainan prioriteetti on varmistaa sopimus, joka turvaa sen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, varmistaa ukrainalaisten turvallisuuden sekä tarjoaa vakaan perustan vauraalle demokraattiselle tulevaisuudelle, lausunnossa sanotaan.

Keskustelivat Witkoffin ja Putinin tapaamisesta

Osapuolet kertovat keskustelleensa Yhdysvaltain ja Venäjän tuoreen tapaamisen tuloksista sekä toimista, jotka voisivat johtaa sodan päättymiseen.