Rallin MM-sarjaan suunnitteilla kiehtova lisämauste – asiantuntijat eri linjoilla tulevista askelmerkeistä: "Haluaisin nähdä vaihtoehtoja"

MM-sarjan ykkösluokassa otettiin viime kaudella käyttöön hybridivoimayksikön ympärille rakennetut putkirunkoiset Rally1-autot, joilla kilpaillaan tällä tietoa kauden 2024 loppuun saakka.

Tulevaisuuden suunnitelmia on hahmoteltu ja niistä on keskusteltu viime vuoden alusta lähtien, ja muun muassa Autosportin mukaan lisätietoa siitä, mitä vuodesta 2025 eteenpäin tapahtuu, saadaan kuulla vielä kevään aikana.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että MM-sarjan ykkösluokassa oltaisiin jatkamassa nykyisten hybridivoimayksikoiden kanssa, joskin pieniä muutoksiakin on luvassa.

– Kyseessä on evoluutio, ei revoluutio, MM-sarjan tapahtumajohtaja Simon Larkin sanoi Autosportille.

Koska päätöstä esimerkiksi tulevaisuuden voimayksiköistä ei haluta hätiköidä, MM-sarjan johdossa on virinnyt tuleville vuosille mielenkiintoinen idea kokeelliseesta kilpailuluokasta, jossa autonvalmistajat voisivat testata erilaisia voimantuottomuotoja: esimerkiksi sähkö-, hybridi- tai vetyvoimaa.

Kyseessä olisi alusta, jossa autonvalmistajilla olisi mahdollisuus kokeilla ja kehittää erilaisia teknisiä ratkaisuja vapaasti mutta silti kilpailunomaisissa olosuhteissa.

– Kuulostaa juuri siltä suunnalta, mihin pitäisikin mennä. Ehdottomasti kannatan tuota. Sähkö ei tule olemaan ainoa energiamuoto auton liikuttamiseen tulevaisuudessa. Tarvitaan erilaisia tapoja tehdä asioita, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa innostuu.

– Fiksun kuuloinen idea, ehdottomasti. Sähköautoluokkia on jo pikkuhiljaa tulossa, vetyautoja on nähty ja kaikenlaisia projektiluonnoksia tehty, mutta olisihan se hienoa, kun saataisiin kaikki saman katon alle. Rallin ominaisuushan on pitkät siirtymäosuudet, mikä aiheuttaa hankaluuden latausinfrassa – voimanlähteestä riippumatta. Varmasti tämä on jotain sellaista, mitä tarvitaan, Ketomaan asiantuntijakollega Riku Tahko komppaa.

Pääluokkaan vai ei?

2:59 M-Sportin rahantekokone yskii rallin MM-sarjassa pahasti – "Se on raaka fakta."

Ketomaan mukaan kokeellinen kilpailuluokka voisi olla vastaus myös MM-sarjan pääluokkaa piinaavaan valmistajakatoon.

– Jokainen autonvalmistaja ajaa sitä omaa agendaansa, ja se on aika iso kiistakapula. Miksi siis WRC ei voisi lähteä avoimella pelillä liikkeelle: tehkää ihan mistä tahansa automallista sellainen auto, joka painaa 1400 kiloa, jossa on neliveto ja jossa renkaista mitattu hevosvoimamäärä on noin 500. Enemmän mielikuvitusta peliin niin kuin B-ryhmässä käytettiin aikanaan.

– Yhteen ainoaan muottiin pakottaminen vaikuttaa haastavalta, ja haluaisin nähdä vaihtoehtoja. Niinhän rata-autoilussakin tehdään, että lisätään lisäpainoja sen mukaan, jos joku on ylivoimainen. Miksi niin ei voi tehdä rallissa?

Tässä Tahko asettuu eri linjalle Ketomaan kanssa.

– En tiedä, voisiko tällainen toimia pääluokassa, koska voi olla hankalaa määritellä, mikä se suorituskyky olisi. Mutta jokin tällainen oheis-protoluokka on ehdottomasti hyvä idea.

Todelliset rahamiehet ja -naiset turhan harvassa

Pääluokan kilpailijamäärän kasvattamista ajatellen autonvalmistajien ja myös yksityiskuljettajien silmissä yksi suuri ongelma on tällä hetkellä raha.

– Niin kauan kuin ajetaan putkirunkoautoilla, ne ovat niin järkyttävän hintaisia, että yksityisasiakkaat eivät sinne tulekaan. Yksityisasiakkaan luokka on Rally2, Tahko sanoo.

– Ihmiset pystyvät sellaiseen 200–300 tuhannen euron investointiin, mutta siitä ylöspäin kun mennään, putoaa valtava määärä ihmisiä pois. Vain harva pystyy (Rally1-)investointiin, joka on 800 000 eurosta miljoonaan.

Putkirunkoa ja vielä toistaiseksi hyvinkin hintavaa hybridivoimayksikköä lukuun ottamatta Rally1-autotkin ovat loppujen lopuksi "helppoja ja yksinkertaisia, jopa yksityyppisiä".

– Jos otetaan Rally2- tai jopa Rally1-auto, niin maailmassa on kolme varteenotettavaa voimansiirron valmistajaa, jotka tarjoavat nelivetotekniikkaa ja sekventaalivaihteistoa. Varteenotettavia iskunvaimenninvalmistajia on kolme tai neljä ja jarruvalmistajia kaksi. Ihmiset eivät ehkä tiedä, mutta tänä päivänä ei ole niin, että jokaisella automerkillä olisi oma vaihdelaatikkonsa ja niin edelleen.

Mutta jos Rally1-ovet on valtaosalta yksityiskuljettajista tällä hetkellä suljettu, samaa ei todellakaan voi sanoa Rally2:sta.

– Skoda on myynyt ennakkovarauksia yli 100 autoa uuteen Fabia RS:ään, ja jos Toyota avaisi tilauskannan Yaris Rally2:lle, sinne tulisi sata autoa välittömästi. Elinvoima on paremmalla tolalla kuin koskaan.

Rally2-autoilla ajetaan lukuisissa kansallisissa rallisarjoissa sekä EM-sarjassa ja MM-sarjan kakkosluokassa.

– Kun minä ajan SM-sarjassa Rally2-autolla, niin tiedän, että kun Jari Huttunen tulee Suomeen ajamaan samalla kalustolla, pystyn peilaamaan omaa tasoa maailman kärkeen. Se on tosi makee juttu.

– Plus jos haluan lähteä Jyväskylään tai EM-sarjaan, pääsen suoraan omalla autolla kokeilemaan maailman kärkeä vastaan, ja niinhän tässä lajissa pitääkin olla.

Lähes täydellinen pyramidi

Kakkosluokan autojen menekin ja suosion pohjalta monet ovat MM-sarjan pääluokan pelastamiseksi jo pidempään ehdottaneet siirtymistä pienempiin ja edullisempiin Rally2-autoihin.

Ainakaan tällä tietoa tällaista muutosta ei ole tapahtumassa vielä 2025, mutta Tahkon käsityksen mukaan Rally1 ja Rally2 ovat tulossa lähemmäs toisiaan.

– En tiedä viimeisintä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli sellaista juttua, että myös Rally2:een – ainakin uustuotantoautoihin – tulisi ainakin ajatuksen tasolla jonkinlainen varaus hybridijärjestelmälle. Ilmeisesti FIA sunnittelee niin, että nyt kun sitä testataan Rally1:ssä muutama vuosi, kulut saadaan alas ja konsepti sellaiseksi, että se on mahdollinen myös yksityisasiakkaille.

– FIAn rallipyramidi on tällä hetkellä muuten täydellinen, mutta se Rally1 vain karkasi käsistä. Se on raaka fakta. Nyt pitää uusiutua ja miettiä kestävää kehitystä, muta mikä on se tapa, että kun tuodaan uutta teknologiaa, niin Rally2-auton hinta ei pomppaa 500 000 euroon? Jos se saadaan esimerkiksi hybriditekniikalla pidettyä samoissa hintahaarukoissa, niin silloinhan se homma jatkuu.