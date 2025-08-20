Jari-Matti Latvala maalaa uhkakuvaa Toyotalle: "Vaarallinen"

Rallin MM-sarjaa on vielä viisi kisaa ajamatta. Kuljettajien mestaruustaistosta on tulossa äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä neljä kuskia on vain 13:n pisteen sisällä.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Paraguayn MM-ralli 28.–31.8. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Tällä hetkellä isoin hymy on varmasti Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan kasvoilla. Japanilaismerkin kuskeja on nelikossa kolme.

Tilanteella on iso viihdearvo rallifaniksi tiedetylle Latvalalle, mutta samalla on myös töitä tehtävänä.

– Sanoin aiemmin tänä vuonna, että katsomme Suomen jälkeen, miten taistelu tittelistä etenee. Ja nyt näyttää, että taistelusta on tulossa aika mielenkiintoinen, Latvala totesi uutissivusto DirtFishille.

Elfyn Evans johtaa kuljettajien MM-taistoa kolmella pisteellä ennen Kalle Rovanperää. Jaetulla kolmannella sijalla ovat Toyotan Sebastien Ogier ja Hyundain Ott Tänak. He ovat 13 pistettä Evansia perässä.

– Kaverit puskevat nyt todella kovaa. Peli on nyt todella tiukkaa. Seuraavaksi menemme Paraguayhin uuteen ralliin, uusille erikoiskokeille. Uskon, että voimme nähdä draamaa, Latvala pohtii.

Tallipäällikkö korostaa samalla, ettei hänellä ole tarkkaa tietoa, millaisia erikoiskokeet uutuusrallissa ovat.

– En tiedä niin paljon Paraguaysta, enkä ole katsonut niin montaa videota, mutta luulen, että voimme odottaa nopeita teitä – ehkä samanlaisia kuin Argentiinassa.

– Kuten sanoin, taistelu on todella käynnissä. Kun kausi kääntyy kohti loppua, tarvitset ilman muuta pisteitä, mutta näin tiukassa taistelussa tarvitset voiton, Latvala sanoo.

Latvala toteaa, että loppukaudesta on tulossa joka tapauksessa mielenkiintoinen.

– On tietysti mukavaa, että mukana on kolme Toyota-kuljettajaa. Mutta meidän on myös oltava varovaisia Tänakin kanssa, hän on motivoitunut ja voi olla vaarallinen. Ehkä se voi olla hänelle hieman helpompaa nyt, kun hän ei enää avaa tietä kuten Suomessa, Latvala puntaroi.



