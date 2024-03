Rallin MM-sarjan pomolta painavaa tekstiä lajin nykytilasta – "Nämä ovat elintärkeitä aikoja"

Kansainvälisen autoliitto FIA:n alaisuudessa toimiva WRC-työryhmä julkisti hiljattain merkittävät sääntöuudistukset MM-sarjalle. Yksi merkittävimmistä muutoksista on hybridiyksiköistä luopuminen heti kuluvan kauden jälkeen.

Jatkossa Rally1-autojen hinta halutaan tiputtaa 400 000 euroon, jotta uusia valmistajia tulisi mukaan. Kaudet 2025-26 mennään ”välitilassa”, kun nykyisistä Rally1-tykeistä muokataan sääntöihin sopivat ajopelit. Sen lisäksi Rally2-autoihin on hankittavissa WRC-paketti, jonka myötä kilpailun toivotaan kiristyvän.

Rallin MM-sarjan promootioyhtiön urheilujohtaja Peter Thul toivoo muutosten tuovan lisää vipinää aneemiseen ykkösluokkaan. Haasteet ovat kuitenkin isoja.

– Haasteena on, että autoteollisuus on tällä hetkellä murroksessa. Vuosi sitten se oli joko sähkö tai ei mitään. Nyt on kuitenkin havahduttu siihen faktaan, että meillä on edelleen paljon polttomoottoreita tulevilla vuosikymmenillä, Thul sanoo.

– Siksi me siis tarvitsemme myös polttoainetta. Meidän urheilulajimme on ideaali ympäristö sille, että voimme kehittää uusia polttoaineita. Säännöt ovat hyvä lähtökohta tulevaisuuteen. Meidän pitää kehittää niistä entistä parempia.

Tätä nykyä rallin MM-sarjan ykkösluokassa on vain kolme valmistajaa, joista täysiverisiä tehdastalleja ovat vain Hyundai ja Toyota. M-Sport Ford puolestaan operoi yksityistiimin statuksella.

– Käymme jatkuvaa dialogia heidän kanssaan. Meidän on tärkeää kunnioittaa heidän mielipiteitään, koska he sijoittavat rahaa tähän lajiin ja tuovat autot pätkille. Sitä me kunnioitamme suuresti, Thul korostaa.

– Minun ymmärrykseni mukaan meillä on selkeä suunta, johon tähtäämme. Tietenkin on paljon asioita, joista pitää vielä keskustella tulevien viikkojen aikana. Nämä ovat elintärkeitä aikoja, jotta kaikki ovat sinut sääntöjen kanssa.

Tasaisen tappavasti julkisuudessa on liikkunut myös huhuja uusista valmistajista rallin MM-sarjassa. Thul on varovaisen toiveikas, mutta pitää suunsa tiukasti supussa nimien suhteen.

– En voi puhua nimistä, mutta voitte kuvitella, että olemme tehneet kovasti töitä pari vuotta. Nyt jopa muutama sellainen, joka oli jo poissulkenut polttomoottorit, miettii asiaa. Yksi asia on kuitenkin varmaa: nykyisten autojen hintalappu on aivan liian korkea, Thul summaa.

– Jos saamme hintaa alas, meillä on mahdollisuus saada valmistajia. Ei kyse ole kuitenkaan pelkästään valmistajista, vaan myös autoista. Ideana on myös, että muutosten myötä myös yksityiskuskeilla on mahdollisuus ostaa auto järkevällä hinnalla.

Thulin mukaan nykyisissä Rally1-autoissa ongelmana ei ole vain hankintahinta.

– Hybridiyksikkö on liian monimutkainen juttu. Pitää olla sähköinsinöörejä ja niin edelleen. Aiemmin oli mahdollista ostaa auto tehtaalta ja lähteä suoraan kilpailemaan, Thul muistelee.

Yhdessä asiassa Thulin muisti kuitenkin reistailee.

– Muistan, että yhden kerran Tommi Mäkinen ajoi Lancia Delta Integralella Suomessa ja voitti, vaikka ajoi yksityiskuskina.

Mäkinen on kisannut Lancia Delta Integralella Keski-Suomen sorateillä vuosina 1989 ja 1993. Ensimmäisellä kerralla matka tyssäsi voimansiirtovikaan ja toisella kerralla sijoitus oli neljäs. Lancia Deltalla Mäkinen ajoi Suurajoissa vuosina 1987-88, mutta molemmat kerran päättyivät keskeytykseen.

Oli miten oli, Thul on luottavainen, että kenties jo välivuosina 2025-26 MM-sarja voi saada uutta virtaa pääluokkaan Rally2-autoihin saatavilla olevan WRC-paketin myötä.

– Se voisi olla Skoda, joka kisaa yksityistiiminä ja heillä olisi WRC-paketti. Tai sitten Citroen voi tehdä saman asian. Toki tämä on vielä silkka spekulaatiota, mutta ainakin säännöt antavat heille mahdollisuuden, Thul toteaa.