Onko tässä ralliautoilun tulevaisuus? Jari-Matti Latvala avaa Toyotan kehityssuunnitelmia – "Hyvin mielenkiintoinen konsepti"

Rallin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen kurvaili yhdessä Toyotan pääjohtajan Akio Toyodan kanssa Belgian asvalttibaanoilla vedyllä toimivalla konseptiautolla. Toyotalla on vahva halu tuoda vety tulevaisuudessa rallin MM-sarjaan, mutta matka on vielä pitkä.

– Vety on se energiamuoto, mitä Toyota haluaa kehittää. Se on hyvin mielenkiintoinen konsepti siinä mielessä, että se on puhdasta ja autossa voidaan käyttää normaalia polttomoottoria, johon on vain vaihdettu polttoainepumppua ja tehty lisää jäähdytystä, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala selvittää.