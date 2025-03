Rallin MM-sarjasta kajahti jättitieto – Toyotan päätös "isompi onnenpotku kuin tajuttiinkaan”

Belgiasta kantautuneet spekulaatiot kertovat Hyundain tehneen jo päätöksen rallin MM-sarjan jättämisestä kuluvan kauden jälkeen. Toteutuessaan se tarkoittaisi valtavaa muutosta etuajassa.

AutoTrends-sivuston mukaan Hyundain johto on kertomassa jo tehdystä päätöksestä julkisuuteen pikaisella aikataululla. Toistaiseksi Hyundai ei kuitenkaan ole vahvistanut asiaa. Korealaisyhtiön on siirtymässä rata-autojen WEC-sarjaan Genesis Magma -brändinsä voimin.

Hyundain lähdöstä on liikkunut huhuja jo pitkään. Belgialaissivuston tietojen mukaan MM-sarjan valmistajat ovat jo keskustelleet siirtymisestä pääluokassa Rally2-luokan autoihin heti kaudesta 2026 alkaen.

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko uskoo, että Hyundai on tehnyt johtopäätöksensä aiemmin kaudelle 2027 suunnitellusta siirtymästä.

– Taustalla varmasti painaa se, että he tietävät, ettei uusia valmistajia sittenkään ole ainakaan jonoksi asti ilmoittautunut, Tahko arvioi.

Hyundai on yhdessä toisen suuren valmistajan Toyotan kanssa vastannut pitkälti rallin MM-sarjan kuluista, joten suurempi määrä sitoutuneita valmistajia olisi keventänyt niiden taakkaa. Nopeutettu siirtymä Rally2-autoihin toisi ainakin Skodan ja Citroenin mukaan kilpailuun sekä nostaisi M-Sport-vetoisen Fordin mahdollisuuksia pysyä mukana.

Toisen ison valmistajan lähtö voisi muuttaa nopeasti myös Toyotan suhtautumista Rally1-autojen valmistukseen.

– Ei siinä olisi Toyotallakaan mitään järkeä jatkaa, Tahko sanoo.

Rally2-autoja myydään ennätystahtia

Toyotan päätös aloittaa tästä kaudesta Rally2-autojen asiakastuotanto saattaakin nousta nyt merkittävään arvoon. Japanilaisyhtiön koko fokus ei enää ole vain MM-sarjan voittamisessa, vaan rinnalle on tullut autojen valmistaminen tilaustyönä.

– He sitouttavat itsensä Rally2-autoja myymällä lajiin pidemmäksi aikaa. Se oli ehkä loppupeleissä vielä isompi onnenpotku tässä kohtaa lajille kuin tajuttiinkaan, Tahko toteaa.

– Toyota myy tällä hetkellä autoja yli vuoden toimitusajoilla ja rakentaa niitä noin yksi per viikko. Kaikki autot menevät, mitkä linjalta saadaan ulos. Skodalla sama homma, ja Citroenin viime kauden menestyksen perusteella näyttäisi, että sielläkin markkina elpyy.

– Autojahan menee kaupaksi ihan uskomaton määrä. Enemmän kuin koskaan ennen, mikä on minusta todella outoa. Olen itse ajatellut, että Rally2-markkina olisi ollut niin sanotusti täynnä jo pari vuotta sitten, mutta vielä mitä, Tahko hämmästelee.

Tuukka Kauppinen kisasi Toyotan Rally2-kalustolla Ruotsin MM-rallissa./All Over Press

Aikataulun puolesta muutos olisi erittäin helppo – varsinkin nyt, kun myös Toyota on astunut tällä kaudella Rally2-markkinoille.

– Kaikki on valmiina: autot, varaosatoimitukset tehtailta ja 30 kuskia, joille löytyisi budjetti kiertää MM-sarjaa. Siinähän ei ole mitään muuta kuin tarrat kylkeen, infra siihen on valmiina, Tahko sanoo.

– Tavallaan se on helppo siirtymä, mutta onko se MM-sarjan huipputason arvoinen, niin se on sitten eri juttu, hän lisää.

Tänakin kyyti paljasti Rally1-autojen viehätyksen

MM-sarjan kuskit ovat olleet kriittisiä siviiliautojen runkoon pohjautuviin Rally2-autoihin siirtymistä kohtaan. Ne olisivat reilun 300 000 euron hintaisina useamman saavutettavissa, mikä lisäisi voimakkaasti kilpailua lajin huipulla.

Tahkolle avautui kuitenkin viime vuoden Suomen MM-rallissa tilaisuus istua virolaiskuski Ott Tänakin Hyundain kyytiin, mikä avasi hänen silmiään kuskien Rally1-autoja kohtaan kokemalle viehätykselle.

– Myönnän, että siihen saakka olin itsekin sen kannalla, että tämän lajin pelastus olisi siirtyminen Rally2:een juuri näistä kilpailullisista lähtökohdista.

– Kun kerran istuin Rally1:n kyytiin, ymmärsin sen, miksi kuskit diggaavat näistä autoista. Onhan se todella raaka laite ja todellinen teknologian huipputuote. Ymmärrän sen kuskien kannan, että tuollainen absoluuttinen huipputaso pitäisi rallissa olla, Tahko sanoo.

Myös autotehtaat haluavat Rally1-autoistaan näyttämön omille huipputeknologian innovaatioilleen.

Vastapainona on kuitenkin kilpailun tiukentuminen halvemmilla autoilla, joilla nykyisen muutaman kuskin sijaan toistakymmentä voisi parhaimmassa tapauksessa ajaa pohja-aikoja MM-ralleissa. Rally2 on pohjana sekä kansallisen tason että EM-sarjan autoille, joten jäisikö MM-sarjaan absoluuttisen huipputason tuntua, jos sekin kisattaisiin samoilla autoilla?

Tahko ei usko katsojien lopulta jäävän kaipaamaan Rally1-autoja yhtä paljon kuin kuskien ja autonvalmistajien.

– Eivät Rally2-autot välttämättä ole seksikkäimpiä ja ärhäkimpiä, vaikka hienoja autoja nekin ovat, Tahko toteaa.