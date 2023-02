Kalle Rovanperän kartturi hyppää ratin taakse – maailmanmestari laski leikkiä kakkoskuskistaan

Rovanperä ja Halttunen kertoivat suunnitelmistaan hiljattain Instagramissa . Halttusen menopelinä Keski-Suomessa palvelee vanha GT Corolla, Rovanperän alla on maailmanmaineeseen noussut Starlet, jolla hän aikanaan aloitti ralliuransa. Tosin auto on nykyään hyvin erilainen kuin viitisentoista vuotta sitten.

Yhtä kaikki, rakkaan menopelin rattiin istahtaminen on maailmanmestarillekin sykähdyttävä kokemus.

– Se on varmasti kyllä hauska reissu. Odotan aika innolla. Pääsee pitkästä aikaa Starletilla ajamaan. Sitä on aika kauan tässä rakenneltu, ja viimeinkin pääsee ajamaan sillä.

– Toivottavasti ehdittäisiin edes vähän ajamaan testiä. Ei ole mitään hajua, miten se auto edes toimii, kun on niin paljon uusia osia, ja kaikki on muuttunut. Mutta onhan se hienoa, kun ensimmäisenä lähdetään reitille eikä ole uria eikä mitään; saa itse valita linjat ja päästellä menemään hienoja pätkiä. Se on varmasti siistiä.