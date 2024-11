Rallin MM-sarjaan tehtiin merkittävä muutos – kaksijakoiset seuraukset: "Ei ollut muuta vaihtoehtoa"

– Rallin MM-sarja säilyy ihan yhtä hienona. Autot ovat yhtä spektaakkelimaisen näköisiä. Siihen se ei vaikuta yhtään mitään. Autoja on jopa vähän kivempi ajaa, kun ne kevenevät, vaikka tehoa lähteekin kuristajan kautta pois, mutta ajettavuus vähän helpottuu. Jos kärkikamppailu on tällä hetkellä tasaista, se tulee hyvin todennäköisesti olemaan vielä tasaisempaa, kun autojen käytettävyys on painon pois lähtiessä parempi. Auto on helpompi saada käyttäytymään hyvin, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.