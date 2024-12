Kansainvälisen autoliiton FIA:n esittelemät MM-rallin tekniset uudistukset saavat paljon kiitosta MTV Urheilun asiantuntijoilta Jari Ketomaalta ja Riku Tahkolta.

FIA esitteli keskiviikkona linjauksiaan vuoden 2027 teknisiin sääntöihin, jotka sallivat autotehtaille jatkossa aiempaa selvästi monipuolisemman roolin MM-rallissa.

Tehdastiimit voisivat itse määritellä, millä korimallilla ja voimanlähteellä ne osallistuvat sarjaan. Ajatus uusiutuvilla polttoaineilla hyrräävien polttomoottoreiden ja täyssähköisten autojen kisaaminen samassa sarjassa kuulostaa mullistavalta.

– Nyt ainakin pelikenttä on todella auki eikä se ole enää siitä kiinni, että joku autotehdas sanoisi, että muuten tultaisiin ajamaan rallia, mutta kun meillä ei ole yhtään 1,6-litraista nelisylinteristä polttomoottoria linjallamme. Nyt sinne voidaan tulla erilaisista lähtökohdista markkinoimaan erilaisia juttuja, Riku Tahko kiittelee.

Tässä julkistuksessa tietoon tulivat vain suuret linjat, joten yksityiskohtien viimeistelystä on vielä paljon kysymyksiä auki. Tahko huomauttaa, että esimerkiksi eri moottorit vaativat hyvin erilaisen ylläpidon kesken kisan, mikä on otettava huomioon myös sääntökirjassa.

Samalla autoille lyötiin 345 000 euron hintakatto, missä pysyminen vaatii FIA:lta melkoisia temppuja, jos vertailukohdaksi otetaan nykyiset rajoitukset Rally2- ja Rally3-luokan autojen hintoihin.

– Niissä on tänäkin päivänä hintakatto, mutta auto maksaa silti lähes tuplat siitä, mitä hintakatto sanoo.

– Sanotaan, että tässä auto, jossa on penkki, vaihteet ja ratti. Tuosta se lähtee kyllä käyntiin, mutta tällä ei voi vielä lähteä ajamaan rallia, vaan sinun täytyy ostaa siihen tällainen ”kitti”, joka maksaa 100 000 euroa, Tahko toteaa.

Tahkon mukaan kiistelty ehdotus mahdollisuudesta ostaa auto suoraan niin kutsutusta parc ferméstä kisan jälkeisessä kunnossaan on ainoa todellinen keino pitää niiden hinnat kurissa.

Dominointia Kataloniassa, turpiin Sardiniassa?

Jari Ketomaa näkee lajin kannalta erityisen hyvänä, että mukaan saataisiin paljonkin toisistaan ulkonäöltään ja päästämänsä äänen perusteella poikkeavia autoja – niin kuin rallin kultakausiin kuuluneen B-ryhmän aikoina.

– Peruslähtökohtaisesti se on loistava uudistus. Tuollaista vapautta laji on kaivannut, minkä lisäksi tälle on kymmenen vuoden kehys, jolloin autotehtaat ehtivät mukaan, vaikka eivät olisi lähtöviivalla heti ensimmäisenä vuonna.

– Eri tekniikoiden ja eri rallien välillä voi tulla suuriakin eroja suorituskyvyssä. Näen sen enemmän siltä kantilta, että sarjan kiinnostavuus lisääntyy, Ketomaa arvioi.

Tämä lisäisi myös vaihtelua eri olosuhteissa kisattavien rallien tuloslistoihin. Valmistajat voisivat kilpailla omilla, osittain jo olemassa olevilla vahvuuksillaan.

– Vaikka laitat 1 500 hevosvoimaa sähköautoon, mutta jos se painaa 1 000 kiloa enemmän kuin bensamoottorilla varustettu auto, niin lopputuloksena sähköauto voi olla Espanjan asfaltilla tosi nopea, mutta vaikka Sardiniassa ei pääse painavalla autolla mihinkään, Ketomaa vertaa.

– Sehän tulee olemaan aikamoinen mayhem alkuun. Periaatteessa tykkään siitä ideasta, mutta jos ei sitä tulla millään luokkajaoilla rajaamaan, siitä tulee tosi vaikeaa saada niistä yhteneväiset ja tasavertaiset millään tavalla, Tahko kommentoi.

– Haittaako se sitten, jos joku voi ajaa enemmän kestävyysrallia ja toinen voi hyökätä niissä kisoissa, joissa sen voimalinjalla on parhaat mahdollisuudet siihen, hän jatkaa.