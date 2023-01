Sebastien Loeb haluaa revanssin historiallisen voiton ottaneesta Sebastien Ogierista – "Meillä on kovaa kamppailua"

Ogier nappasi kotikisastaan uransa kahdeksannen ykköstilan MM-tasolla. Saman verran Monte Carlon MM-rallin voittoja on myös toisella ranskalaislegendalla Sebastien Loebilla. Ogier on voittanut kertaalleen Montessa myös silloin, kun ralli oli osa IRC-sarjaa kaudella 2009.

Mitä mieltä Ogier on ranskalaisikonien mahdollisesta kohtaamisesta esimerkiksi ensi vuonna Monte Carlossa?

– Toivottavasti näin käy! Ei ole mikään salaisuus, että nautin kilpailemisesta. Kun Loeb on mukana, niin meillä on kovaa kamppailua. Mitä hullummin me vedämme, sitä parempi show saadaan aikaiseksi, Ogier toteaa.