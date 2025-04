Hilla Blomberg rikkoi urheilutoimittajana lasikattoja ja uupui niin, että siitä huomautti presidentti Tarja Halonenkin

Hilla Blomberg ehti olla Ylellä töissä yli 40 vuotta ennen kuin jäi eläkkeelle reilu vuosi sitten helmikuussa 2024.

Hilla Blomberg kertoo tuoreessa elämäkerrassaan Suurella sydämellä – naisena ja toimittajana -kirjassa muun muassa kokemuksistaan urheilutoimittajana ajalla, jolloin naisia ei alalla niin paljon näkynyt – etenkään televisiossa. Blomberg aloitti urheiluohjelmien teon 1980-luvun alussa ja teki niitä parikymmentä vuotta, kunnes siirtyi tekemään television ajankohtaisohjelmia.

– Olin ainoa nainen, kun menin radion urheilutoimitukseen kesällä 1984. Pääsin myös selostamaan urheilua, ja siinä voi kyllä sanoa, että olin lasikattojen rikkoja. Edelleen on aika vähän naisia selostamassa urheilua, Blomberg sanoo.

Uupumus toi jopa itsetuhoisia ajatuksia

2000-luvulla Blomberg nähtiin muun muassa A-studiossa, Vierivät kivet -ohjelmassa sekä Aamusydämellä-keskusteluohjelmassa. 2000-luvun alkupuolella hän myös uupui vakavasti työssään.

– Se oli ihan kauhea kokemus. Nykyään aika paljon heitellään, että 'mulla on burnout', mutta todellinen loppuunpalaminen on vakava tila sekä henkisesti että fyysisesti.

Pitkään sekä radiossa että televisiossa esiintynyt Blomberg alkoi uupumuksen myötä kokea aikaisemmin rakastamansa työn jopa ahdistavana.

– Ajatus siitä, että pitää puhua tai esiintyä julkisesti, ahdisti ihan kamalasti. Minulla oli itsetuhoisia ajatuksia ja se oli tosi pelottavaa, Blomberg muistelee.

Keskustelu Halosen kanssa jäi mieleen

Blomberg kertoo toipuneensa pikku hiljaa sekä levon, terapian että mielialalääkkeiden avulla. Hän antaa myös tunnustusta työnantajalle tilanteen hoitamisesta.

– Tärkeää oli, etten heti joutunut samaan rumbaan, eli esiintymään tai tekemään ohjelmaa. Työtäni mukautettiin niin, että tein yleisötutkimustyötä. Sain tehdä taustatyötä ilman, että piti asettaa itseäni alttiiksi esiintymiselle. Mutta vähitellen into esiintymiseen palautui.

Jälkikäteen ajatellen uupumus oli nähtävissä jo ennen varsinaista romahdusta. Yksi hetkistä oli Syke sytyttää -ohjelman teko vuonna 2005. Ohjelmassa Blomberg haastoi politiikan ja talouden vaikuttajia liikkumaan hänen kanssaan.

– Ohjelmaa tehdessä kävelin presidentti Tarja Halosen kanssa ylämäkeä. Hän kysyi, miten toimittaja nyt noin puuskuttaa ja mikä toimittajan oma kunto on.

– Sanoin, etten tiedä mikä minulla on, mutta jokin on pielessä. Hän pyyteli sitten anteeksi, että hän tämmöistä kysyy. Minä puolestani kiitin huolenpidosta ja sanoin, että olen itsekin huolestunut, että mikä minulla oikein on, kun hengästyttää ja hikoiluttaa.

Blombergilla todettiin uupumuksen lisäksi kilpirauhasen liikatoiminta. Nyt, parikymmentä vuotta myöhemmin, hän arvelee uupumuksen syntyneen monen tekijän summana.

– Työt ei mielestäni kuormittaneet, mutta minulla oli samaan aikaan molemmat vanhemmat huonossa kunnossa ja kotona pienet lapset. Se kokonaispaketti alkoi olla liikaa. Uupumisestahan sanotaan, että se on tunnollisten ihmisten tauti. Kun huomaa, että väsyttää, niin saattaa tehdä vaan kahta kauheammin, kun ei halua antaa periksi.

Hilla Blomberg on aloittanut hiljattain työt toimistomummona. Katso Hilla Blombergin koko haastattelu, jossa hän kertoo sekä Ylen vuosistaan että nykykuulumisista.