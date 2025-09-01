Räikeä kulissipeli satutti Kalle Rovanperää – asiantuntija: "Tilanne oli täysin optimaalinen"

Paraguayn MM-rallin loppuhetkillä Hyundai-tallin suorittama taktikointi osui kipeällä tavalla Toyota-tähti Kalle Rovanperän nilkkaan.

Suomen aikaan myöhään sunnuntaina tärähti yllätysuutinen: Hyundai oli vetänyt neljänneksi sijoittuneen kuskinsa Adrien Fourmaux’n pois kisasta päätöserikoiskokeen jälkeen. Tämän seurauksena Hyundain Ott Tänak nousi neljänneksi, ja myös Toyotan Kalle Rovanperä ja Sami Pajari hyppäsivät sijoille 5 ja 6.

Hyundai ei hävinnyt taktikoinnissa tiimipisteitä, ja se saa peliliikkeen seurauksena vaihtaa Fourmaux’n autoon uuden vaihdelaatikon ennen Chilen osakilpailua.

Yleensä kuljettajat ottavat lisäpisteet ilolla vastaan, mutta tässä tapauksessa Kalle Rovanperä koki takaiskun. Hän nimittäin nousi MM-sarjassa tasatilanteesta tiimikaverinsa Sebastien Ogierin ohi MM-kakkoseksi, mikä tietää heikompaa lähtöpaikkaa ranskalaisen edellä Chilen sorarallin perjantaipäivään.

MTV Urheilun asiantuntijan Riku Tahkon mukaan vaihdoksella on "todella iso merkitys".

– Se on harmi Rovanperän kannalta, sillä tilanne oli täysin optimaalinen. Rovanperä hävisi Power Stagen voiton sekunnin kymmenyksellä Thierry Neuvillelle, mutta olin siitä erittäin iloinen Rovanperän ja (kartturi Jonne) Halttusen puolesta. Mikä voisi olla parempaa kuin että olet tasapisteissä yhden pahimman kilpakumppanin kanssa, mutta pääset starttaamaan hänen jälkeensä Chilessä, Tahko kommentoi.

– Toisaalta kun mestaruutta ratkotaan todennäköisesti Saudi-Arabiassa, niin siinä vaiheessa joka ikinen piste kaudelta merkitsee, asiantuntija jatkaa positiivisemmalla suomalaissävyllä.

"Räikeää"

Fourmaux’n autokunta on ollut viime kisoissa pelinappulana. Suomessa ranskalainen ajoi tien sivuun aivan päätöserikoiskokeen lopussa. Tämän seurauksena hänen autoonsa pystyttiin vaihtamaan uusi moottori ennen Etelä-Amerikassa ajettavia ralleja.

Nyt hänet vedettiin syrjään Powerin jälkeen, mikä mahdollistaa voimansiirtoremontin. Tahkon mukaan uudesta vaihdelaatikosta ei saa samanlaista performanssihyötyä kuin moottorista. Peliliike tehtiinkin todennäköisesti enemmän Tänakin palvelemiseksi.

– Hyundain tähtäin tässä on ollut pitää Tänak pelissä MM-taistossa, mistä ei voi kyllä tiimiä haukkua. Se on tehty maailman sivu niin, että sen pussiin pelataan, kenellä on paras mahdollisuus mestaruuteen.

Tahko nostaa kuitenkin esiin kysymyksiä tämänkaltaisen kikkailun ympäriltä. Viimeisen erikoiskokeen jälkeinen siirtymätaival on tunnetusti osa rallia, ja kilpailun reitti määrittelee sen, pystyykö Powerin jälkeen vielä taktikoimaan. Taktisia aikasakkoja onkin usein nähty päätös-ek:ta edeltävällä aikatarkastusasemalla.

– Minun mielestäni tämä pitäisi jotenkin ehkäistä, ettei tällaista voisi enää Powerin jälkeen tehdä.

– Tuo on räikeää, että auto vedetään kisasta kokonaan pois viimeisen pätkän jälkeen, Tahko lisää.

Tahkon mielestä Fourmaux on osoittanut olevansa arvokas tiimipelaaja.

– Uskoakseni ja toivoakseni tämä poikii sen, että hänestä pidetään pidempään kiinni tiimin sisällä. Tämä kertoo, että hänellä on tulevaisuus tiimissä.

Ogier yllätti

Rovanperän saamat lisäpisteet satoivat lopulta kisan voittajan Sebastien Ogierin pussiin. Vaikka hänen suomalainen tiimi- ja taisteluparinsa sai kaksi lisäpistettä, Ogierin lähtöpaikka Chileen parani.

Toisaalta Ogier koki päätös-ek:lla epäonnea, kun sade hidasti selvästi hänen ja Fourmaux’n menoa. Suurmestari taipui niin sunnuntain pikakisassa kuin Power-vedoissa, ja menetti arvion mukaan noin yhdeksän MM-pistettä.

Tahko hieman hämmästeli sitä, että Ogier janosi niin polttavasti lisäpisteitä, eikä lähtökohtaisestikaan pelannut pokeria Chilen starttipaikalla.

– Väittäisin, että nuorempi Ogier olisi miettinyt sitä taktista kulmaa enemmän ja pelannut enemmän Power Stagen kanssa, ajanut tahallaan hiljempaa ja menettänyt pisteitä. On hieno nähdä vanhasta mestarista, että paloa maailmanmestaruuteen on ja hän oikeasti yrittää täysillä.

– Taktikoinnille ei näytä olevan sijaa. Kehonkieli ja ilme näyttivät sen, että hän oikeasti halusi ne kymmenen lisäpistettä. Hän koki ne tarpeelliseksi silläkin uhalla, että olisi pahimmassa tapauksessa lähtenyt jopa auraamaan tietä Chileen.

Kauden neljänneksi viimeinen osakilpailu ajetaan Chilessä 11.–14. syyskuuta.