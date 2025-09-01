Yllätyskäänne: Hyundai keskeytti kuljettajansa kisan päätöserikoiskokeen jälkeen – Kalle Rovanperä nousee tuloslistalla

Hyundain Adrien Fourmaux'n Paraguayn MM-ralli päättyi keskeytykseen kisan päätöerikoiskokeen jälkeen.

Fourmaux sijoittui rallissa neljänneksi, mutta kisan päättäneen Power Stagen jälkeen Hyundai teki yllättävän ja erikoisen päätöksen. Hyundai päätti keskeyttää kisan Fourmaux'n osalta, vaikka kisa oli jo ajosuoritusten osalta päättynyt.

Päätöksen myötä Hyundai saa vaihtaa Fourmaux'n autoon vaihteiston ennen Chilen osakilpailua ilman, että Fourmaux saa siitä rangaistuksen. WRC:n urheilusääntöjen artiklan 17.5.1 mukaan Paraguayssa ja Chilessä on ajettava samalla vaihteistolla.

Säännön rikkominen olisi tuonut viiden minuutin aikarangaistuksen. Keskeytyksen myötä Hyundai saa vaihtaa vaihteiston osia ilman rangaistusta.

Fourmaux'n keskeytyksen myötä Kalle Rovanperä nousee lopputuloksissa viidenneksi. Sami Pajari puolestaan nousee kuudenneksi.

Noustuaan yhden pykälän tuloslistalla Rovanperä saa myös kaksi MM-pistettä lisää, joten Rovanperän ero MM-sarjaa johtavaan Elfyn Evansiin on nyt seitsemän pistettä.

Lopputulokset: