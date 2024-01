MM-rallin pelätty aikapommi virittyi heti? Tähtikuskien ero kuin yö ja päivä – "Negatiivinen ja raskas"

Tähti: Thierry Neuville, Hyundai

– Ajaminen on fiilishommaa. Jos sinulla on vähän sellainen auto, joka ei ihan osu käteen – jos et ole yhtä auton kanssa – niin joudut pikkuisen menemään koko ajan oman mukavuusalueesi ulkopuolelle ja tekemään asioita, jotka eivät ole selkärangassa. Silloin on kaksi vaihtoehtoa: Puristat yhtä kovaa kuin kaikki muut, jolloin virheen mahdollisuus kasvaa, tai ajat vähän hiljempaa.