Kalle Rovanperä paineisti ja huomasi yllättäen olevansa johdossa – "Ei siinä ole silloin tähdistä kyse"

Rovanperä sen sijaan piti Toyotansa kunnossa. MM-sarjaa johtavalla suomalaisella on kilpailussa peräti kahden minuutin etumatka Hyundain Dani Sordoon , kun ajamatta on enää sunnuntain kolme erikoiskoetta.

– En mä tiedä. Jos Thierry ja Seb ovat ajamalla särkeneet autonsa, niin ei siinä ole silloin tähdistä kyse. Totta kai meilläkin oli tuuria tänään. Varmasti jokaisella oli omat osumansa, ja autot olivat lähellä ottaa "damagea" enemmän tai vähemmän. Joskus on tuuria ja joskus ei, kuului Rovanperän vastaus.

MM-kamppailun kannalta Rovanperällä on todella herkullinen tilanne. Maailmanmestarin lähin haastaja Elfyn Evans ajaa sorakilpailussa kolmantena ja taistelee vielä kakkossijasta Sordoa vastaan.

Joka tapauksessa Rovanperällä on sauma kasvattaa entisestään 25 pisteen johtoaan walesilaiseen tallitoveriinsa. Kisan päättävältä Power Stage -erikoiskokeeltakin on tarjolla lisäpisteitä.

– Kyllähän siellä kannattaa yrittää. Mutta katsotaan huomenna, kun se on uusi Power Stage. Nuotituksen aikana se oli extreme-kunnossa. Se on varmasti kuivunut paljon, mutta jos se on hirveässä kunnossa, niin sitten pitää käyttää järkeä. Tietenkin koetamme saada joitain pisteitä, Rovanperä suunnitteli.