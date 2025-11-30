Toyotan Kalle Rovanperän MM-ralliura tuli ainakin toistaiseksi päätökseen lauantaina Saudi-Arabiassa. MTV Urheilun studiossa käsiteltiin 25-vuotiaan kuljettajan jättämää perintöä ja herkistelyiltäkään ei vältytty.

Kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä ajoi viimeisessä kisassaan seitsemänneksi ja sijoittui tällä kaudella MM-sarjassa kolmanneksi. Nyt edessä ovat uudet tuulet rata-autoilun Super Formula -sarjan parissa.

MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Ferm summasivat suomalaiskuljettajan uraa studiolähetyksessä.

– Kyllä nostaisin sen äärimmäisen nopeuden, mikä aina löytyi Rovanperältä ratkaisun paikoissa, kun muutkin ajavat oikeasti kaasu pohjassa ja Rovanperä ajaa kahdeksan sekuntia nopeammin kuin muut, Ketomaa totesi.

– Paljon teki Suomelle hyvää, kun rallista tuli taas kansan laji. Kalle teki sen todella hyvin, Ferm sanoi.

Katso pääkuvan videolta MTV Urheilun studio-osuus Rovanperästä kokonaisuudessaan.