Tyly viesti Kalle Rovanperälle – Sebastien Ogierilta suorastaan pöyhkeä julistus

3:10imgPikataival: Onko Sebastien Ogier vahvin mestarisuosikki? Teemu Suninen eri mieltä.
Julkaistu 01.09.2025 08:43
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Sebastien Ogier voitti Paraguyan MM-rallin suvereenilla esityksellä, mutta oli maaliin tulleessaan hyvin turhautunut. 

Pelätty sade sekoitti Paraguayn MM-rallin sijoitustaistelua vasta sen viimeisellä erikoiskokeella.

Suurimmat kärsijät olivat viimeisinä Rally1-kuskeina ajaneet Adrien Fourmaux ja Sebastien Ogier. Hyundai-kuski Fourmaux putosi ulos palkintosijoilta, kun voittonsa sateesta huolimatta helposti varmistanut Toyota-tähti Ogier kärsi puolestaan sunnuntain pikakisassa sekä Power Stage -taistossa. 

Ranskalainen oli turhautunut menettäessään tärkeitä lisäpisteitä MM-taistossa. 

– Kuinka epäonnekas voin olla? Ogier sadatteli autonsa ohjaamossa. 

Tämän jälkeen kuvaan astui uhmakas suurmestari, joka tavoittelee loppukaudella yhdeksättä maailmanmestaruuttaan, vaikka on jättänyt kolme kisaa välistä. 

– Mutta jatkamme (rallien) voittamista, ja tulemme voittamaan tämän maailmanmestaruuden.

Juttu jatkuu kuvan alla. 

Sébastien Ogier (vas.) oli kartturinsa Vincent Landais'n kanssa huippuvedossa Paraguayssa.Sebastien Ogier (vas.) oli kartturinsa Vincent Landais'n kanssa huippuvedossa Paraguayssa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Myöhemmin Ogier osasi myös arvostaa ottamaansa voittoa. 

– Se on pääasia. Se, että dominoimme kisaa vauhdillisesti, on toinen hyvä seikka jäljellä olevia ralleja ajatellen, Ogier summasi uhmakkaasti Dirtfishille.

Ajamistaan kauden seitsemästä kisasta Ogier on voittanut neljä, ollut kahdesti toinen ja kerran kolmas. 

– Olemme täällä MM-taiston takia. Se on nyt missiomme. 

MM-sarja onkin kutkuttavissa asetelmissa, kun ajamatta on vielä neljä kisaa. Toyotan Elfyn Evans johtaa (198 pistettä), tiimikaverit Kalle Rovanperä (191) ja Ogier (189) ovat aivan kannassa. Lisäksi Hyundain Ott Tänak (180) on myös uhka. 

5:49imgVoiko Ogieria enää pysäyttää MM-taistelussa? Asiantuntijat laittavat haastajat järjestykseen.

