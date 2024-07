Kalle Rovanperä aiheutti tempullaan kiusallisen kysymyksen – Asiantuntija: "Näyttää huonolta"

– Rovanperällä on reserviä tarpeeksi siihen, että hän pystyy ensimmäisellä ajokerralla tarkistamaan vielä nuotit ja vähän opiskelemaan pätkiä, ja toisella ajokerralla hyökkäämään. Ja silti vielä voittamaan kisan.

On ison kysymyksen aika: Kertooko Rovanperän ihmevoitto enemmän Rovanperän hyvyydestä vai MM-sarjan tasosta?

Tänak ainoa uhka

Ott Tänakilla hurja läheltä piti -tilanne Puolan MM-rallissa: "Nyt on pelottava paikka kyllä."

– Siinä se varmaan on, ainakin vauhdillisesti. Jos sataa, Thierry Neuville pystyy ehkä iskemään oman lusikkansa soppaan. Esapekka Lappikin on mukana, mutta hän ei ilmeisesti pääse taaskaan paljoa testaamaan.

MM-sarjassa toisena Neuvillen takana oleva Toyotan Elfyn Evans sai Puolasta tärkeän kakkossijan, mutta britin tilanne on äärimmäisen haastava. Eikä tallikaveri Rovanperän puolihuolimattomasti ottama kisavoitto ole varmastikaan helppo pala henkisesti.

– Ei se tilanne häävi ole. Koko tämä Rally1-aikakausi on ollut Evansille hankala. Hän on joutunut ajamaan aivan oman osaamisensa yläreservissä, vähän niin kuin pakottamalla. Niin niitä virheitäkin on tullut. Ja jos hän ajaa varmasti, niin hän jää heti vauhdillisesti. Ei tuolla tavalla pysty maailmanmestaruudesta ajamaan, Tahko summaa.