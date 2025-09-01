Sami Pajarista taas ristiriitainen näky rajun huhumyllyn keskellä – "Ikävä sanoa, että…"

Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari oli tovin ajan palkintokorokepaikassa kiinni Paraguayn MM-rallissa. Rengasrikon jälkeen Pajarin vauhti jäi varsin vaatimattomaksi. Pajarista irtosi taas ristiriitaisia merkkejä, vielä kun hän on rajun huhumyllyn keskellä.

Pajari aloitti viikonlopun vahvasti, ja hän oli vielä perjantain toisella lenkillä tuloslistalla kolmantena.

Mutta. Rengasrikko ja siitä seurannut vaihto-operaatio pudotti Pajarin kärjen ulkopuolelle.

Sen jälkeen häneltä ei nähty sen kummoisempia otteita.

– Ikävä sanoa, että jälleen kerran jäi paljon kysymysmerkkejä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko aloittaa.

– Hänellä on ollut kesän aikana loistavia perjantaita monta kertaa. Se on johtunut toki osaltaan siitä, että hänellä on ollut aina hyvä lähtöpaikka. Varsinkin ekalla lenkillä, kun muut auraavat ja tie puhdistuu – silloin on tullut hyviä valonpilkahduksia. Jyväskylässä ja Virossa hän pystyi pitämään vauhtia pidempään yllä. Mutta nyt rengasrikon myötä koko homma meni ihan ajeluksi.

Tahko haluaisi nähdä Pajarilta ”oikeaa iskukykyä” myös esimerkiksi lauantaisin.

Pajari on päätynyt rajun huhumyllyn keskelle, kun Toyotan ensi kauden kuljettajakuviot ovat nousseet tapetille. Huhut ovat kääntyneet siihen, että joutuuko Pajari vuorottelemaan ensi kaudella, mikäli japanilaistalli nostaa WRC2-luokassa säkenöivän ja Viron MM-rallin voittaneen Oliver Solbergin WRC1-luokan puolelle.

Lisää viikonlopun Paraguayn MM-rallin pohdintoja jutun yläreunan videolta.

1:06 Sami Pajari kertasi kaksijakoista viikonloppuaan – kaikki alkoi varsin lupaavasti

1:13 Kalle Rovanperä jakoi paljastuksen Paraguayn MM-rallin maalissa – "Sairastuin"

1:43 Rajua draamaa Paraguayn MM-rallissa: Adrien Fourmaux tipahtaa päätöspätkällä palkintokorokkeen ulkopuolelle

1:29 Kalle Rovanperästä taas lupaavia merkkejä – asiantuntijoilta kehuja suomalaismestarin suuntaan

3:10 Pikataival: Onko Sebastien Ogier vahvin mestarisuosikki? Teemu Suninen eri mieltä

3:45 Kalle Rovanperä on todellinen sunnuntain supermies, mutta miksi? Jykevä tykitys jatkuu