MM-ralli päättyi häkellyttävällä tavalla – dramaattista kuvaa WRC-tallin tiloista: "Käsittämätön sulaminen!"

1:43imgRajua draamaa Paraguayn MM-rallissa: Adrien Fourmaux tipahtaa päätöspätkällä palkintokorokkeen ulkopuolelle
Julkaistu 31.08.2025 21:41
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Paraguayn MM-ralli päättyi dramaattisella tavalla.

Seuranta ja raportti: Sebastien Ogier voitti Paraguayn MM-rallin – lopussa vielä hurjaa draamaa

MM-ralli 2025: MM-pisteet ja tulokset

Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux oli ollut koko viikonlopun ajan aivan kärjen tuntumassa. Hän oli sunnuntain ajopäivään ja koko rallin viimeiselle erikoiskokeelle lähdettäessä toisena.

Sitten tapahtui häkellyttävä käänne.

Lue ja katso myös: Kalle Rovanperä: "Sairastuin"

Taivas repesi ja joukon hännillä tulleet WRC-luokan kärkikuskit joutuivat sateen keskelle. Tämä vaikeutti sekä Fourmauxin että rallin johdossa olleen Toyotan Sebastien Ogierin ajamista.

Heistä Fourmaux koki kaikista karuimman takaiskun. Forumaux jäi päätöspätkällä peräti 9,3 sekuntia pohja-ajan tehneestä Hyundain Thierry Neuvillestä.

Tämä tiesi sitä, että sekä Neuville että Toyotan Elfyn Evans kipusivat viimeisellä pätkällä ranskalaisen edelle. Fourmaux putosi kakkospaikalta neljänneksi.

– Iso, iso lässähdys Hyundain tiimiltä. Taas meni paljon pisteitä hukkaan, MTV Urheilun ralliasiantuntija Teemu Suninen hämmästeli.

– Käsittämätön sulaminen Adrien Fourmauxilta, MTV Urheilun ralliselostaja Juho Kokko ihmetteli.

Kansainväliseen TV-lähetykseen jaettiin myös dramaattista kuvaa Hyundain tiimin tiloista, kun siellä olleet ihmiset havahtuivat Fourmauxin karuun kohtaloon.

Tästä lisää jutun yläreunan videolta.

