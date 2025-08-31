Kalle Rovanperä: "Sairastuin"

Kalle Rovanperä onnistui keräämään varsin hyvät lisäpisteet Paraguayn MM-rallissa, kun hän venyi sunnuntain päätöspäivän aikana. Rovanperä teki terveyspuoleen liittyvän paljastuksen viimeisen pätkän jälkeen.

Pitkään rallia johtanut Rovanperä sai rajun takaiskun lauantaina, kun hän koki rengasrikon, mikä tiputti hänet kärjen ulkopuolelle.

Rovanperä oli lopputuloksissa kuudes. Hän onnistui kuitenkin varsin mukavasti sunnuntaina, oltuaan sekä rallin päättäneellä power stagella että koko supersunnuntain aikana toinen. Tämän myötä Rovanperä nappasi kahdeksan lisäpistettä.

– Se oli semmoinen viikonloppu. Eipä tuolle rengasrikolle mahtanut mitään. Porukka sai niitä nyt aika paljon. Yritimme napata kaikki pisteet mukaamme, mitä oli saatavilla. Kokeillaan Chilessä uudestaan, Rovanperä totesi rallin jälkeen suomeksi.

Rovanperä jakoi myös paljastuksen päätöspätkän yhteydessä.

– Jos rehellisiä ollaan, niin sairastuin edellisiltana ja olen aika loppu nyt. Olen iloinen siitä, että tämä loppui nyt, Rovanperä huokaisi.

Rovanperä on kuljettajien MM-sarjassa kolmantena, yhdeksän pisteen päässä tallikaveristaan Elfyn Evansista.

MM-sarja jatkuu syyskuun puolessa välissä Chilessä.